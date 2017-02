Sem espaço no Palmeiras, Lucas Barrios fica próximo do Grêmio

Lucas Barrios pode deixar o Palmeiras rumo ao Grêmio, segundo informações da Gazeta Esportiva. As negociações entre o centroavante e o clube gaúcho avançaram nesta terça-feira e, apesar de o Tricolor negar o acerto publicamente, o negócio pode ser selado nos próximos dias.

Barrios é custeado pelas patrocinadoras Crefisa e Faculdade das Américas no Palmeiras. Entre salário e luvas, as empresas bancam mensalmente R$ 1 milhão. Caso a negociação com o Grêmio se concretize, no entanto, este valor não será mais desembolsado pelos parceiras, e nem poderá ser usado pelo Verdão em outros atletas ou negócios.

No caso de uma saída do paraguaio, os R$ 15 milhões reservados para arcar com os custos dos 15 meses que restam no contrato do jogador, que vai até julho de 2018, não serão depositados para o Verdão. A renovação do contrato de patrocínio da Crefisa/FAM com o Palmeiras estipulou um investimento de R$ 72 milhões neste ano e R$ 78 milhões em 2018. Os pagamentos do centroavante estão previstos em um vínculo à parte.

No domingo, Barrios ficou mais uma vez entre os reservas do Palmeiras, entrando apenas no segundo tempo, no lugar de Willian, e anotando um dos tentos na goleada por 4 a 0 sobre o Linense. Apesar de balançar as redes, o paraguaio não descartou a chance de ser negociado pelo Verdão, e se mostrou feliz com o interesse de outros clubes.

“A gente sabe que, quando o mercado está aberto, tem opções e a possibilidade de sair. Não só eu, muitos jogadores do Palmeiras têm essa possibilidade. Fico contente de que existem times interessados porque isso quer dizer que fiz as coisas bem aqui no Palmeiras e as pessoas percebem isso. Tive um azar de ter duas lesões em 2016, mas me preparei muito, fiz uma boa pré-temporada para 2017 ser de uma outra maneira”, afirmou o centroavante após a partida.

Lucas Barrios foi contratado pelo Palmeiras com status de estrela em 2015, mas nunca conseguiu se firmar como titular absoluto do Verdão. Apesar de ter tido boas atuações nas finais da Copa do Brasil em sua temporada de estreia, em que o Alviverde se sagrou campeão do torneio mata-mata, o paraguaio foi apenas reserva de Gabriel Jesus em 2016, quando o clube conquistou o Campeonato Brasileiro após 22 anos de jejum.

Em 2017, Barrios segue sendo apenas uma opção entre os suplentes da equipe de Eduardo Baptista, ficando atrás do recém-chegado Willian na luta pela titularidade. Além disso, a inscrição do colombiano Borja, também contratado pela Crefisa/FAM por cerca de R$ 32 milhões, no Campeonato Paulista dificultaria ainda mais as chances do paraguaio, que ainda tem a concorrência de Alecsandro.