Satisfeito com estreias, Eduardo mantém disputa no gol e no ataque

O técnico Eduardo Baptista aproveitou o amistoso com a Chapecoense para promover uma série de alterações na Arena Condá. Satisfeito com o primeiro jogo de alguns reforços, o comandante palmeirense manteve a disputa aberta no gol e na posição de centroavante.

O zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo e o meia Raphael Veiga, autor do primeiro gol, começaram entre os titulares. Durante a partida disputada em Santa Catarina, Eduardo promoveu ainda as entradas do atacante Keno e do meia Hyoran.

“O Veiga começou bem e depois cansou, o que é normal. Estreou participando e fazendo gol. O Keno e o Hyoran também tiveram boas participações. O Antônio Carlos foi bem postado, seguro”, comentou Eduardo, satisfeito também com Felipe Melo. “Fez uma boa estreia. Precisa de ritmo e entrosamento, como toda a equipe”, completou.

Devidamente recuperado de lesão, Fernando Prass iniciou a partida diante da Chapecoense como titular. No segundo tempo, Jailson ganhou uma chance e usou até a tarja de capitão. Questionado sobre a posição, Eduardo Baptista admitiu a dificuldade.

“Estamos observando, vendo o dia a dia. É uma decisão difícil. O Prass perdeu posição por lesão. Era titular da Seleção olímpica e tem uma história grande no Palmeiras. O Jailson, trabalhou muito e foi preponderante no título brasileiro. Vamos esperar quem estiver melhor e tomar a decisão certa”, afirmou.

Com a venda de Gabriel Jesus ao Manchester City, a briga pela condição de titular no comando de ataque também está acirrada. Eduardo Baptista iniciou o amistoso com Alecsandro e ainda testou Erik no setor. Lucas Barrios e Willian, mais dois candidatos ao posto, não foram relacionados.

“Estamos sempre procurando. É um começo de trabalho e vamos observando todo o mundo. O Alecsandro não é definitivo, o Jean não é o definitivo, o Felipe Melo não é definitivo, não tem jogador definitivo. O grupo é muito forte e temos tempo para tomar essas decisões”, declarou Eduardo.