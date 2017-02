Satisfeito com atacantes, Eduardo diz não precisar de contratações

Em busca de um titular para o comando de ataque, Eduardo Baptista realizou uma serie de experiências durante a pré-temporada. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP na estreia pelo Campeonato Paulista, o treinador palmeirense se disse satisfeito com suas alternativas.

“Estamos procurando soluções dentro do nosso time, de acordo com as características do jogo. A gente vem treinando e observando bastante. Não vejo necessidade de contratar alguém agora. Estou satisfeito com o elenco que tenho”, afirmou o treinador.

No amistoso contra a Chapecoense (2 x 2), Eduardo Baptista experimentou Alecsandro e Erik. Diante da Ponte Preta (1 x 1), testou Willian e Lucas Barrios, autor do gol palmeirense. Frente ao Botafogo-SP, ele começou com Willian e promoveu a entrada de Alecsandro.

“Temos trabalhado a jogada de lado com o Michel Bastos cruzando. Como estava difícil entrar por dentro contra o Botafogo, coloquei o Michel para botar a bola na área e precisava de um homem de área cabeceador”, disse Eduardo, explicando a entrada de Alecsandro no lugar de Willian.

Após a saída de Gabriel Jesus, negociado com o Manchester City, o elenco passou a viver uma disputa acirrada pela vaga de titular no setor. Para o ataque, o técnico Eduardo Baptista ainda conta em seu elenco com Dudu, Keno, Rafael Marques e Roger Guedes.

“Em começo de temporada, às vezes a bola bate e é difícil de dominar. Mas daqui a pouco ela começa a entrar, os atacantes começam a marcar gols e a confiança vai voltando”, declarou Eduardo Baptista, que viu Tchê Tchê marcar diante do Botafogo-SP.

Com a vitória sobre o time de Ribeirão Preto, o Palmeiras soma seus primeiros três pontos no Grupo C do Campeonato Paulista. Na segunda rodada do torneio estadual, programada para as 19h30 (de Brasília) de domingo, o time alviverde encara o Ituano, no Estádio Novelli Júnior.