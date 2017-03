Róger Guedes se coloca à disposição de Eduardo para seguir no time titular

O atacante Róger Guedes foi um dos principais responsáveis pelo empate do Palmeiras contra o Audax no último sábado, em partida que garantiu o Verdão como time de melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paulista. Reserva em boa parte da competição, o atacante palmeirense se colocou à disposição do técnico Eduardo Baptista para seguir no time principal.

“Todo mundo quer estar entre os 11 titulares. É um grupo forte e qualificado, sempre digo isso, temos quase dois times titulares no elenco. Procuro sempre dar o máximo em campo e nos treinamentos para o professor Eduardo”, afirmou Róger em entrevista coletiva.

Buscando retomar a titularidade, o atacante participou do treinamento do Palmeiras na manhã desta segunda-feira. O jogador foi escolhido por Eduardo Baptista para compor o ataque do time que deve ser o titular na partida contra a Ponte Preta, ao lado de Willian.

Róger foi um dos destaques do duelo contra o Audax, no último final de semana. O jovem atacante anotou o primeiro gol do Palmeiras no empate por 2 a 2, em sua primeira partida como titular no Campeonato Paulista deste ano. Na última temporada, quando sagrou-se campeão do Brasileirão com a equipe paulista, Róger disputou 34 partidas, sendo 30 como titular.

“Lógico que quero continuar no time titular. Queremos ir com força máxima para a partida contra a Ponte Preta, e espero estar na equipe de novo. É preciso continuar bem nos treinamentos, não me abati com o banco de reservas, e sinto que tenho a confiança do professor, assim como todo o grupo” completou Róger.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, às 21h45 (de Brasília).

