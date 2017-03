Róger Guedes lembra amizade com “acolhedor” Gabriel Jesus

Contratado pelo Palmeiras no início de 2016, Róger Guedes surgiu como um possível substituto de Gabriel Jesus, que despontava como revelação da equipe. Com boas atuações, Guedes foi promovido ao time titular e atuou ao lado de Jesus durante a conquista do Campeonato Brasileiro de 2016.

Com Gabriel Jesus visitando o Brasil para tratar de sua lesão no pé direito, Róger Guedes aproveitou a estadia do jogador do Manchester City para se encontrar com o ex-companheiro de Palmeiras.

O jogador relembrou a amizade com o colega, e comentou que o atacante do City e da Seleção Brasileira foi um dos jogadores que o acolheu no elenco, muito por conta da idade – Gabriel tem 19 e Guedes 20.

“Foi um período muito bom, o Gabriel sempre me ajudava bastante, tanto dentro quanto fora, até por sermos jovens. Somos muito amigos, e espero continuar assim. A gente tentou se encontrar, desde que ele chegou ao Brasil”, comentou Guedes em entrevista coletiva.

Em recuperação, Jesus visitou os ex-companheiros de Palmeiras na última semana. De muletas, o atacante dos citizens posou para fotos com o zagueiro Vitor Hugo. Já no sábado, o centroavante acompanhou o empate do Verdão por 2 a 2 contra o Audax, no estádio Palestra Itália.

O atacante foi liberado pelo Manchester City para realizar tratamento no novo Centro de Excelência do Palmeiras. Inaugurado no final de 2016, o local leva o nome da Crefisa, patrocinadora master do clube, e é considerado um dos mais modernos do país.

* Especial para a Gazeta Esportiva