Roger Guedes cumpre promessa e tatua taça do Brasileiro na perna

Contratado pelo Palmeiras no último mês de abril, o atacante Roger Guedes prometeu durante o Campeonato Brasileiro 2016 que tatuaria a taça em caso de título. Nesta terça-feira, ainda de férias após alcançar a sonhada conquista, o jovem atacante cumpriu a promessa.

De autoria de Alex Acordi, a tatuagem foi feita na perna direita do jogador, em Criciúma. Roger Guedes foi escalado pelo técnico Cuca em 31 das 38 partidas da campanha do Palmeiras rumo ao título do Campeonato Brasileiro e marcou quatro gols.

“O título brasileiro representou muito para minha carreira. Sou jovem e já poder conquistar um título assim é bem gratificante. Então, fiz questão de registrar isso na minha pele. Gosto muito de tatuagem e agora a taça do Brasileiro irá comigo para onde eu for. Uma lembrança que jamais esquecerei”, disse Guedes.

A exemplo do companheiro Moisés, o atcante foi fiel ao troféu de campeão brasileiro e tatuou até o nome do patrocinador do campeonato. Formado nas categorias de base do Criciúma, o atacante de apenas 20 anos tem contrato com o Palmeiras até abril de 2021.

O elenco palmeirense se reapresenta no próximo dia 10 de janeiro. O clube alviverde já anunciou as chegadas dos meias Raphael Veiga, Hyoran, Alejandro Guerra e Michel Bastos, além do atacante Keno. O volante Felipe Melo deve ser confirmado em breve.