Róger Guedes celebra 1º gol como titular em 2017: “Estava merecendo”

Róger Guedes vem buscando retomar sua titularidade no Palmeiras. No sábado, o atacante abriu o placar no empate por 2 a 2 contra o Audax, pelo Palestra Itália, primeira participação de gol do camisa 23 na temporada jogando desde o início da partida.

“Contra o Audax, o gol foi meu, graças a Deus. Estava merecendo. Nosso time está muito forte, como era no ano passado. Mas temos que mostrar isso em campo, não só no papel”, afirmou o atacante.

Róger Guedes soma três gols e uma assistência pelo Palmeiras na temporada. Antes deste sábado, o atacante do Verdão marcou contra contra Red Bull e Ferroviária, e deu um passe decisivo na vitória sobre o Jorge Wilstermann, pela Libertadores, sendo todas essas participações entrando no decorrer do jogo.

“O Palmeiras é um time que está mudando bastante, mas na minha opinião, quem está entrando tem dado conta do recado. Contra o Audax, não é que faltou um pouco, foi erro nosso. Fizemos os gols, não poderíamos ter tomado em um erro nosso”, completou.

Para ter vantagem de decidir no Palestra Itália nas quartas de final e em uma eventual semifinal e disputa de título, o Verdão precisará torcer por um tropeço do Corinthians neste domingo, em clássico contra o São Paulo, ou vencer a Ponte Preta, na próxima quarta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli.