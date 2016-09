Revés na Paraíba encerra série de 10 jogos invictos do Palmeiras

A derrota por 1 a 0 diante do Botafogo-PB, sofrida na noite desta quarta-feira, não foi suficiente para impedir a classificação do Palmeiras às quartas de final da Copa do Brasil. O resultado no Estádio Almeidão, no entanto, encerra uma série de 10 partidas sem derrota do time alviverde.

O revés anterior do Palmeiras data do último dia 31 de julho. No Estádio Luso-Brasileiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo técnico Cuca perdeu por 3 a 1 do Botafogo-RJ, placar que derrubou a equipe da liderança para o terceiro lugar do torneio.

Após o revés sofrido na Ilha do Governador, o Palmeiras construiu uma série de seis vitórias e quatro empates. O time alviverde ganhou os clássicos contra São Paulo e Corinthians e passou ilesos por adversários de peso, a exemplo de Flamengo e Grêmio.

A série invicta do Palmeiras acabou com o revés por a 1 a 0 diante do Botafogo-PB. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e lidera o Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca levou para João Pessoa uma equipe reserva, incapaz de alcançar o 11º jogo sem derrota.

“Não jogamos bem e temos consciência disso”, afirmou o volante Gabriel, escalado como titular diante do Botafogo-PB, já que está suspenso no Brasileiro. “Perdemos o jogo, mas nos classificamos e é isso que importa. Precisamos ter tranquilidade, porque o jogo contra o Coritiba é outra decisão”, afirmou.

Voltados ao próximo compromissos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, os jogadores considerados titulares permaneceram em São Paulo. O confronto com o Coritiba, pela 27ª rodada do torneio, está marcado para as 16 horas (de Brasília) de sábado, no Palestra Itália.

Veja a série invicta interrompida pelo Botafogo-PB:

04/08 – Chapecoense 1 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

07/08 – Palmeiras 2 x 1 Vitória – Campeonato Brasileiro

14/08 – Atlético-PR 0 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

21/08 – Palmeiras 2 x 2 Ponte Preta – Campeonato Brasileiro

28/08 – Fluminense 0 x 2 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

31/08 – Palmeiras 3 x 0 Botafogo-PB – Copa do Brasil

07/09 – Palmeiras 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro

11/09 – Grêmio 0 x 0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

14/09 – Palmeiras 1 x 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro

17/09 – Corinthians 0 x 2 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

