Relacionado por Eduardo, trio da base comemora primeira chance

Em seu primeiro jogo na temporada, programado para as 16h30 (de Brasília) deste sábado, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá. Relacionados pelo técnico Eduardo Baptista, os jovens Vitão, Maílton e Matheus Bahia vivem um começo de ano surpreendente.

Vitão, de apenas 16 anos de idade, é zagueiro. Mailton, de 18 anos, é lateral direito e Matheus Bahia, de 17, lateral esquerdo. O trio integrou a equipe que representou o Palmeiras na última edição da Copa São Paulo de Juniores e caiu diante do Sport logo na segunda fase.

“Depois da Copa São Paulo, me avisaram que eu não teria férias e faria a pré-temporada com o profissional. Fiquei muito feliz, liguei para meus pais e vem sendo um aprendizado enorme. Tenho 16 anos, mas independentemente da idade a responsabilidade é a mesma”, afirmou Vitão.

Já Maílton valorizou a chance de participar de um momento histórico, o primeiro jogo do time catarinense após o acidente aéreo. “Vai ser legal, é o recomeço da Chapecoense. Queremos ajudá-los da melhor forma, mas também temos a intenção de fazer um bom jogo”, afirmou o atleta.

Matheus Bahia foi o último a garantir presença no grupo de 23 atletas relacionados para o confronto com a Chapecoense. O experiente lateral esquerdo Zé Roberto viajaria normalmente, mas sofreu uma indisposição gástrica e acabou cortado, abrindo espaço para o jovem.

“Foi uma alegria tremenda, saí correndo para pegar o material na rouparia. É o meu maior sonho, chegar ao profissional do Palmeiras. Estou cumprindo uma meta. Vou estar à disposição do professor e, se tiver a oportunidade, me doar ao máximo para aproveitar”, afirmou.

O zagueiro Thiago Martins e o meia Vitinho, mais dois formados na base, também foram relacionados. O Palmeiras entrará em campo para enfrentar a Chapecoense com a seguinte escalação: Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Egídio; Felipe Melo; Roger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Alecsandro.