Recuperado, Guerra se coloca à disposição para jogar Derby

Poupado do confronto com o Linense, Alejandro Guerra participou normalmente do treinamento realizado pelo Palmeiras na tarde de segunda-feira. O meia venezuelano, recuperado de um desconforto muscular, se coloca à disposição para disputar o primeiro Derby de sua carreira.

“Treinei de novo com o grupo e me senti muito bem. Graças a Deus, sinto que estou recuperado fisicamente. Agora, tenho que esperar a decisão da comissão técnica para a próxima partida. Espero que tudo continue evoluindo para que eu possa jogar bem”, disse o meia à Gazeta Esportiva.

Vítima de uma lesão no ombro esquerdo, Tchê Tchê é desfalque certo para o clássico contra o Corinthians. Assim como Moisés, que precisará passar por cirurgia no joelho esquerdo. Descansado, Alejandro Guerra é uma das opções de Eduardo Baptista para formar o meio de campo no Derby.

“Realizamos atividade em campo reduzido e não senti qualquer incômodo. Fiz um trabalho com o departamento médico e isso facilitou na minha rápida recuperação. Então, se tiver que jogar na quarta-feira, vou estar disponível com 100%”, explicou o meia.

Contratado após se destacar pelo Atlético Nacional, Guerra estreou pelo Palmeiras diante do Ituano e participou dos 90 minutos da derrota por 1 a 0, no Estádio Novelli Júnior. Mantido entre os titulares na vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, ele foi substituído por Raphael Veiga durante a etapa complementar no Palestra Itália.

“Nos primeiros jogos, entrei com bastante confiança e à vontade, porque tenho ao meu redor jogadores com muita experiência e que me fazem sentir como um a mais do grupo. Por isso, ficou mais fácil. Já o ritmo é realmente muito forte”, comentou o venezuelano.

O confronto entre Palmeiras e Corinthians, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no estádio de Itaquera. Com os mesmos nove pontos ganhos, os dois clubes lideram seus respectivos grupos no torneio estadual.