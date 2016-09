Rafael Marques lamenta punição do STJD e procura evitar extracampo

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

Palmeiras e Flamengo acabaram punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em função dos incidentes registrados na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, em Brasília. O atacante Rafael Marques lamentou a decisão tomada nesta quinta-feira e afirmou que o elenco vem procurando evitar os problemas extracampo.

O Palmeiras será obrigado a disputar cinco jogos sem público no setor Gol Norte do Palestra, ocupado em parte pelas organizadas, e cinco jogos sem direito a torcida visitante. Em 10 partidas, as organizadas do clube não poderão exibir qualquer tipo de material e o clube ainda precisará pagar multa de R$ 60 mil.

“Precisamos evitar ao máximo os problemas fora de campo, principalmente em tribunais, já que não temos o que fazer. Só lamentar. É ruim chegar ao estádio adversário e não ter o apoio da nossa torcida. Mas devemos continuar focados no objetivo e espero que isso não atrapalhe”, afirmou Rafael Marques.

Já o Flamengo terá que disputar três partidas sem direito a torcida visitante, além de três jogos em casa sem torcida organizada e com 20% do estádio fechado. Assim como o Palmeiras, as organizadas não poderão exibir qualquer tipo de material em 10 jogos e o clube terá que pagar multa de R$ 30 mil.

Por determinação do Pleno do STJD, as medidas passarão a valer dentro de 10 dias. Assim, o Palmeiras poderá mandar normalmente o clássico contra o São Paulo no Estádio Palestra Itália, previsto para quarta-feira. O primeiro jogo com punição é justamente diante do Flamengo, em 14 de setembro.

“O Cuca falou conosco antes do treino. Fomos pegos de surpresa, porque a gente procura não se envolver com problemas extracampo. Acho que dez jogos é uma punição meio severa, mas não é isso que vai tirar nosso foco, que é ser campeão”, declarou Rafael Marques.

Após bater o Botafogo-PB na noite de quarta-feira pela estreia na Copa do Brasil, o Palmeiras treinou na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta e apenas os atletas que não iniciaram a partida foram ao gramado. O volante Arouca, acusado de doping, participou do treinamento.

Recomendado para você