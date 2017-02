Próximo do retorno, Moisés cobra paciência da torcida com Eduardo

O meia Moisés vive a expectativa de fazer nesta quinta-feira o primeiro jogo pelo Palmeiras no ano. Antes de retornar ao time, no entanto, o camisa 10 fez um apelo aos torcedores e cobrou paciência com o trabalho do técnico Eduardo Baptista.

O jogador disse que o elenco ficou incomodado com as críticas que o treinador sofreu da torcida após a derrota por 1 a 0 para o Ituano, no domingo. Moisés admitiu que o time não apresentou um bom futebol neste ano, mas revelou que o grupo procurou o técnico para manifestar apoio ao seu trabalho.

“O futebol brasileiro é muito engraçado, olha o que uma derrota não faz. Temos ciência de que o time não jogou o que se espera, mas é natural no começo do ano. É um treinador novo que está conhecendo o elenco e não teve todas as peças à disposição. O Eduardo trabalha bem, é dinâmico e gosta de participar”, afirmou o jogador.

“Nós procuramos conversar com ele e dissemos que estamos juntos. O grupo é muito bom, o Eduardo é um cara honesto. O time vai engrenar a qualquer momento, espero que seja no próximo jogo. Mas, se não mostrarmos um bom futebol, espero que a torcida tenha paciência. O Eduardo é um cara bacana e vamos acertar a equipe mais cedo ou mais tarde”, acrescentou.

Moisés descobrirá se será relacionado para enfrentar o São Bernardo, no Palestra Itália, após o treino que a comissão técnica comandará na tarde desta quarta. O time fará atividades táticas no gramado da arena sem a presença da imprensa.

Segundo o meia, a condição física não é mais um problema. O atleta não pôde fazer atividades físicas durante as férias por ter feito uma cirurgia de retirada de pinos do pé esquerdo. Na pré-temporada, ele fez um trabalho especial de recondicionamento antes de ser liberado para treinar com o elenco.

“Minha perspectiva é a melhor possível. Estou treinando com o grupo há uma semana, venho melhorando a cada dia. Agora é o ritmo de jogo para voltar àquela fase normal. Fisicamente estou bem, preciso só ter uma sequência. Eu continuarei trabalhando firme e agarrarei firme a oportunidade para dar o meu máximo”, disse.