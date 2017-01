Promessas do Palmeiras se empolgam com ida de Eduardo a jogo da Copinha

O elenco profissional do Palmeiras retornará aos trabalhos no próximo dia 10. Mas o técnico Eduardo Baptista não quis esperar até terça-feira para iniciar a implementação do seu projeto. Ele esteve nesta quinta na Arena Fonte Nova, em Araraquara, para acompanhar a vitória por 3 a 2 sobre o Villa Nova-MG, pela Copa São Paulo de Juniores.

O triunfo sobre o clube mineiro garantiu a classificação do Palmeiras à segunda fase do torneio sub-20. O jogo foi disputado horas após o treinador ser apresentado na Academia de Futebol como o substituto de Cuca em 2017.

“Foi uma atuação segura. A primeira fase é um pouco mais complicada, os jogadores são novos e ficam ansiosos”, analisou o técnico da equipe principal. “É um time em formação. Sofrerá um pouco com a inexperiência, mas é um trabalho corajoso e sério. Os resultados serão colhidos muito em breve”.

Eduardo deverá repetir Cuca e realizar intercâmbios entre a base e o grupo profissional do Palmeiras. O goleiro Daniel Fuzato e o zagueiro Augusto são esperados para se unir ao elenco de cima após o torneio. Ambos disputam a segunda edição de Copinha, mas treinaram com a equipe principal durante a maior parte da campanha que levou a equipe ao título do Brasileirão.

Segundo Fuzato, a convivência com os profissionais traz mais experiência para os garotos disputarem torneios de base. “É uma transição feita por grandes profissionais. Ela me ajuda a ter mais calma e paciência. Eu também aprendo a lidar com a torcida e a pressão. Hoje tento trazer calma para os garotos do sub-17, já que sentimos um pouco por ser a competição mais importante da nossa categoria”, disse o goleiro de 19 anos.

Outro jogador que vibrou com a presença de Eduardo nas arquibancadas foi o atacante Gabriel Barbosa, autor de dois gols contra o Villa Nova-MG. “É muito bom receber a oportunidade e ter o técnico do profissional te assistindo aqui”, disse o garoto de 18 anos.

Na análise de Eduardo, os destaques do Palmeiras diante do Villa Nova-MG foram o meia Joilson e os atacantes Gabriel Barbosa, Léo Passos e Juninho. Ele crê que o time dirigido por João Burse aprenderá com os erros para crescer de produção nas próximas fases da Copinha.

“Eles vão ganhando confiança e cancha. Logo tem uma próxima fase e as coisas ficam mais difíceis”, disse, antes de mandar um recado à base. “Todos estarão à disposição no dia a dia. Usaremos a base do sub-17 e do sub-20 para ajudar nos treinos. Quem se mostrar pronto terá chances [no time principal]. Eu fiz isso em toda a minha carreira, basta dar condição”, concluiu.