Preterido por Cuca, Barrios ganha primeira chance com Eduardo Baptista

Contratado pelo Palmeiras com status de estrela, Lucas Barrios viveu uma temporada decepcionante em 2016. O centroavante, preterido pelo técnico Cuca no ano passado, ganha diante da Ponte Preta sua primeira oportunidade sob o comando de Eduardo Baptista.

Com a saída de Gabriel Jesus rumo ao Manchester City, o Palmeiras vive uma carência no comando de ataque. No amistoso diante da Chapecoense, disputado no domingo passado, Eduardo começou com Alecsandro como centroavante e depois testou Erik.

Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no amistoso contra a Ponte Preta, Lucas Barrios deve começar como titular. Para ganhar a posição de forma definitiva, o estrangeiro ainda tem que superar a concorrência do ex-cruzeirense Willian, com estilo mais parecido ao de Gabriel Jesus.

“O Barrios fez bons treinos. O trabalho que faço para ajudá-lo é municiar a área com a bola, seja pelos lados ou pelo chão. Preparo condições para os atacantes nos darem uma melhor colocação, para que possam fazer a melhor jogada e concluir ao gol”, disse Eduardo, de olho também em Willian e Alecsandro. “Observo todos”, pontuou.

Com passagem bem-sucedida pelo Borussia Dortmund (2009-2012), Lucas Barrios disputou a Copa do Mundo 2010 pela seleção paraguaia. O experiente centroavante foi contratado pelo Palmeiras em 2015 e teve boa participação no título da Copa do Brasil.

Em 2016, no entanto, Barrios perdeu espaço, especialmente com Cuca, que prefere atacantes com maior mobilidade em detrimento de centroavantes clássicos. Ele chegou a trocar farpas públicas com o técnico e fez apenas nove jogos no Campeonato Brasileiro, com um gol. Para completar, ainda foi atrapalhado por lesões.

Com a venda de Gabriel Jesus ao Manchester City, o Palmeiras passou a estudar a possibilidade de contratar um centroavante. Nomes como Miguel Borja (Atlético Nacional) e Lucas Pratto (Atlético-MG) foram especulados, mas as negociações não avançaram.

Vinculado ao Palmeiras até a metade de 2018, Lucas Barrios ganha aproximadamente R$ 1 milhão por mês e tem seus vencimentos bancados pela Crefisa/FAM. Sob o comando de Eduardo Baptista, o experiente centroavante receberá uma nova chance para finalmente engrenar.