Prass retribui homenagem e leva camisa de Jesus para o Palestra

O goleiro Fernando Prass retribuiu uma homenagem feita pelo atacante Gabriel Jesus e levou para o Palestra Itália uma camisa do Palmeiras com o nome do atleta e o número 33. A manifestação do arqueiro foi motivada pela contusão que poderá impedir o jogador de defender o Manchester City por até três meses.

A homenagem foi prestada após a vitória por 2 a 0 contra o São Bernardo, nesta quinta-feira. Ao conversar com os jornalistas, Prass disse que o ato era semelhante ao protagonizado pelos campeões olímpicos no Rio 2016.

Liderados por Gabriel Jesus, os atletas brasileiros receberam a medalha de ouro vestidos com a camisa que Prass usaria na Olimpíada. O goleiro foi cortado após fraturar o cotovelo direito nos treinos de preparação para o torneio.

“O Gabriel me homenageou em uma final olímpica, eu estou fazendo isso em uma partida do Campeonato Paulista. Infelizmente eu estou retribuindo, porque ninguém gostaria que ele se machucasse. É um menino do bem. Estamos todos torcendo para que ele possa se recuperar”, disse Prass.

Gabriel Jesus foi diagnosticado com uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Ele terá de passar por uma cirurgia e poderá levar até três meses para retornar aos gramados. A contusão é frustrante para o jogador, que vinha acumulando atuações brilhantes no início da passagem pelo Manchester City.

“Isso acontece na carreira de qualquer jogador. Ele é novo ainda, tem muita coisa pela frente. Nós estamos rezando para que a recuperação possa ser boa”, afirmou Prass, que retomou a titularidade do Palmeiras após se recuperar da fratura no cotovelo.