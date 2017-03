Prass lembra gols históricos perdidos e afirma: “Tem que ter sorte”

O goleiro Fernando Prass realizou alguns ‘milagres’ no clássico contra o Santos, no último domingo. O experiente jogador do Palmeiras foi responsável por grandes defesas, que, ao final da partida, garantiram a vitória do Verdão. No entanto, um lance onde Prass não conseguiu defender chamou a atenção.

Ainda no primeiro tempo do clássico, quando o placar estava em branco, Bruno Henrique foi à linha de fundo e descolou cruzamento para a área. A bola desviou no zagueiro colombiano Yerry Mina e sobrou limpa para Vitor Bueno. Com Fernando Prass fora do lance, o meia do Peixe acabou furando e desperdiçando uma chance clara de gol.

“O jogador tinha cruzado, a bola desviou no Mina e me matou, matou o Zé Roberto. A única coisa que poderia esperar era o imponderável. Não passa nada na cabeça. Pensa que deu m…., mas tem que ter sorte também. Aconteceu tão rápido que quando ele errou, já começou outro lance”, avaliou o camisa 1 do Palmeiras.

O lance, no entanto, não foi o único na carreira de Prass onde o goleiro precisou de um pouco de sorte. Quando defendia o Vasco, o experiente arqueiro viu o atacante Deivid, do Flamengo, perder um gol embaixo da trave, em jogo válido pelo Campeonato Carioca de 2012.

“Esse lance do Vasco foi um dos mais engraçados. O Léo Moura cruzou e a bola passou por mim. Quando virei, vi o Deivid levantando a perna para chutar para o gol. Na hora, eu virei para o bandeirinha para reclamar de impedimento, e quando voltei o Dedé estava saindo com a bola. Eu perguntei para o Fagner o que houve, ele falou que não tinha sido gol. Eu falei: ‘Como não?’. Eu não tinha visto o resto do lance”, relembrou Prass.

Um dos lances mais importantes para o Verdão no título da Copa do Brasil de 2015, talvez tenha sido o gol perdido pelo jovem atacante Nilson. No primeiro jogo da final entre Santos e Palmeiras, Nilson recebeu passe de Ricardo Oliveira e, com o gol livre, acabou chutando para fora.

A grande atuação do experiente goleiro do Verdão no último domingo garantiu, além dos três pontos, a classificação antecipada às quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras, líder da competição, volta a campo na próxima quarta-feira, em duelo com o Mirassol, no Palestra Itália.