Prass já é o terceiro palmeirense que mais venceu neste século

Aos 39 anos, Fernando Prass segue colecionando números e marcar impressionantes no Palmeiras. Ídolo, o goleiro está entre os três jogadores que mais venceram partidas pelo clube no século 21.

Após o triunfo por 3 a 0 sobre o Novorizontino, sexta-feira, pelo Campeonato Paulista, Fernando Prass alcançou a marca de 118 vitórias pelo Verdão, mesmo número do ex-volante Marcio Araújo. À frente do camisa 1 neste século, estão apenas Valdivia, com 122 resultados positivos, e Marcos, com 182.

Os números de Prass são impulsionados por sua constância com a camisa alviverde. Em 2017, o veterano, ao lado do atacante Willian, é quem mais atuou, tendo participado de 17 dos 18 jogos oficiais no ano.

Recentemente, o palmeirense, que tem contrato até o final da temporada, deixou claro em entrevista que busca renovar seu contrato. A ideia de Prass é se aposentar no Verdão, mas não ao final desta temporada.

Pelo Palmeiras, Fernando Prass soma 213 jogos e os títulos da Copa do Brasil em 2015, quando bateu o pênalti decisivo na final contra o Santos, e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Além disso, venceu a Série B em 2013.

Prass agora busca mais uma vitória nesta quarta-feira, contra o Peñarol, em sua volta ao Palestra Itália, às 21h45 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.