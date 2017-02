Prass cobra maior criatividade para Verdão não repetir erros de derrota

O goleiro Fernando Prass cobrou mais criatividade dos atletas do Palmeiras para evitar tropeços no Campeonato Paulista. O Verdão não mostrou um bom rendimento na noite deste domingo e foi derrotado por 1 a 0 pelo Ituano, no Novelli Júnior.

“Precisamos ter uma criatividade maior. É isso que vai acontecer no Paulista. Os times rivais vão nos dar o campo para jogar, mas diminuirão os espaços. Pela grandeza do Palmeiras, temos que ter qualidade para furar o bloqueio”, afirmou.

Prass procurou minimizar os efeitos que a derrota pode ter sobre o Palmeiras. Foi a primeira vez que o treinador Eduardo Baptista perdeu um jogo à frente da equipe.

“No primeiro tempo não conseguimos criar muitas chances, mas não estava um jogo ruim. Já no segundo tempo demos bobeira na bola parada. E a partida se transformou, ficou a pressão do Ituano. Eles se fecharam lá atrás, colocaram os dez jogadores atrás da linha da bola, marcando e dificultando muito para a gente”, analisou.

“O gol mudou tudo, principalmente por conta de uma equipe assim. Depois que eles fizeram o gol, a partida ficou da forma que o Ituano queria. Eles baixaram as linhas e tiveram campo para o contra-ataque. Nós ficamos com a bola, mas não conseguimos furar as linhas”, acrescentou.

Para Prass, o Palmeiras precisa ter tranquilidade para lidar com as adversidades nos próximos jogos. O próprio goleiro foi para a área no último lance da partida, em um escanteio, para tentar marcar o gol do empate.

“Não tivemos competência para criar chances de gol e eles foram muito perigosos no contra-ataque, porque nosso time estava indo muito para cima”, declarou.

O Verdão, que não perdia um jogo desde 29 de outubro – derrota para o Santos por 1 a 0 -, é só o terceiro colocado no Grupo B do Campeonato Paulista, com três pontos. A liderança está com o Santo André, que chegou aos cinco pontos após a vitória conquistada sobre o Corinthians, no sábado.

O próximo compromisso do Palmeiras será disputado na quinta-feira, contra o São Bernardo, no Palestra Itália.