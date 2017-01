Prass aceita passar faixa de capitão a Dudu: “Deve estar muito honrado”

O goleiro Fernando Prass já foi informado pelo técnico Eduardo Baptista que não será o capitão do Palmeiras neste início de temporada. O treinador gostou da postura que o atacante Dudu mostrou usando a faixa e manterá o posto com o camisa 7.

A decisão do comandante não incomodou o goleiro. Segundo Prass, o colega usará a braçadeira por merecimento. “O Dudu deve estar muito honrado. Quem disser que não fica lisonjeado por usar a faixa de capitão do Palmeiras é hipócrita”, afirmou.

Prass era o capitão palmeirense até sofrer uma fratura no cotovelo direito durante um treino da Seleção Brasileira olímpica, no final de julho do ano passado. Zé Roberto usou a faixa nos duelos seguintes, mas o técnico Cuca logo entregou o posto a Dudu. A justificativa do treinador era de que o camisa 7 precisava de um incentivo para recuperar o nível técnico.

Após ser alçado a líder, Dudu voltou a ser protagonista e teve papel fundamental na conquista do eneacampeonato brasileiro. O atacante terminou a competição com seis gols marcados e dez assistências – ele foi o maior garçom da competição, ao lado de Gustavo Scarpa, do Fluminense.

“É uma simbologia. Isso não influenciará em nada na forma como eu me comporto dentro de campo. Continuarei sendo a mesma pessoa”, garantiu o goleiro.

Prass largou na frente de Jailson e deve começar a temporada como titular do gol alviverde. O jogador foi o escolhido para iniciar o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, no último sábado, e vem treinando com o time cotado para jogar o amistoso contra a Ponte Preta.

A partida com os campineiros será disputada às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Palestra Itália. Este será o último jogo amigável antes da estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP, na arena palmeirense.