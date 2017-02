Poupados, Guerra e Dracena ficam fora da lista para pegar o Linense

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Linense com um treinamento na Academia de Futebol durante a manhã deste sábado. O meia Alejandro Guerra e o zagueiro Edu Dracena, poupados, ficaram fora da lista de relacionados para o confronto pelo Campeonato Paulista.

Aos 35 anos de idade, Dracena participou de quatro dos cinco jogos do Palmeiras na temporada. Já o venezuelano, ainda em adaptação ao futebol brasileiro, disputou as duas últimas partidas. Na próxima quarta-feira, o time alviverde encara o Corinthians, em Itaquera.

O lateral direito Fabiano, com uma lesão na coxa direita, e o volante Tchê Tchê, com um problema no ombro esquerdo, também ficaram fora. Por outro lado, o lateral esquerdo Egídio, recuperado de dores musculares, integra o grupo de 23 convocados. Assim como o zagueiro Yerry Mina, que ainda não atuou em 2017.

No treinamento deste sábado, o elenco realizou trabalhos técnicos em campo reduzido e encerrou as atividades com um descontraído recreativo. O confronto com o Linense está marcado para as 17 horas (de Brasília) de domingo, em Araraquara, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Confira os 23 atletas convocados:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Egídio, Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Antônio Carlos, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo

Meio-campistas: Felipe Melo, Moisés, Michel Bastos, Raphael Veiga, Thiago Santos e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Lucas Barrios, Roger Guedes, Rafael Marques e Willian