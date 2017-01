Por Seleção, Vitor Hugo e Dudu desfalcam treinos do Palmeiras

O zagueiro Vitor Hugo e o atacante Dudu foram convocados pelo técnico Tite para defender a Seleção Brasileira no amistoso contra a Colômbia. Assim, a dupla palmeirense desfalcará os treinamentos de Eduardo Baptista na Academia de Futebol na terça e na quarta-feira.

A apresentação dos jogadores relacionados por Tite está marcada para as 11 horas (de Brasília) desta terça-feira, em um hotel no Rio de Janeiro. Às 17 horas, no Engenhão, o técnico comanda o único treinamento antes do amistoso, previsto para as 21h45 de quarta-feira, no mesmo local, com renda revertida à Chapecoense.

De acordo com a programação montada pela CBF, o início das saídas dos jogadores da concentração começa às 7 horas de quinta-feira. Vitor Hugo e Dudu devem retornar à Academia de Futebol já no dia seguinte ao amistoso e, a depender do estado físico, podem fazer apenas trabalhos regenerativos.

Contratado pelo Palmeiras no começo de 2015 após se destacar pelo América-MG, Vitor Hugo conquistou uma vaga na equipe titular rapidamente. Aos 25 anos de idade, com 117 jogos e 13 gols pelo clube, ele foi chamado para defender a Seleção pela primeira vez.

Dudu chegou ao Palestra Itália na mesma época após passar pelo Grêmio e caiu nas graças da torcida alviverde. Fundamental nos títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, o atacante de 25 anos já havia sido chamado para defender a Seleção por Mano Menezes, em 2011.

Em preparação para o Campeonato Paulista, o elenco palmeirense, hospedado na reformada Academia de Futebol, vem treinando em dois períodos sob o comando de Eduardo Baptista. O atacante Willian será oficialmente apresentado após os trabalhos da manhã de terça-feira.

Às 17 horas (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras disputa amistoso contra a Ponte Preta. A estreia no Campeonato Paulista, diante do Botafogo-SP, está marcada para as 17 horas do dia 5 de fevereiro, também no Palestra Itália.