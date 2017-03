Por reforços, Zé Roberto vê Palmeiras superior a brasileiros

Ganhador do Campeonato Brasileiro 2016, o Palmeiras investiu pesado na formação do elenco na tentativa de conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores. Para Zé Roberto, a equipe alviverde é ligeiramente superior aos outros times do País classificados para o torneio continental.

“O Palmeiras acaba ficando um pouco na frente, mas não pelo título brasileiro, porque ele já ficou para trás e temos que escrever uma nova história no clube. Acho que acabamos ficando um pouco na frente no sentido de termos feito grandes contratações”, declarou Zé Roberto em entrevista ao Sportv.

O Brasil conta com um total de oito representantes na edição de 2017 da Copa Libertadores. Além do Palmeiras, Botafogo, Santos, Atlético-PR, Flamengo, Atlético-MG, Chapecoense e Grêmio também se classificaram para a fase de grupos do torneio.

Em um processo capitaneado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos, o Palmeiras contratou o zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo, os meias Raphael Veiga, Hyoran, Alejandro Guerra e Michel Bastos e os atacantes Willian, Keno e Miguel Borja.

“Chegaram dois jogadores importantes, que foram campeões da Libertadores em 2016 (Guerra e Borja) e com certeza agregam qualidade. Os demais também trazem muita qualidade. Então, a gente fica com um elenco muito forte. Assim, o Palmeiras cresce e tem chance maior ainda de sonhar com o título”, afirmou Zé Roberto, cauteloso.

“O importante é, independentemente de entrar como favorito ou não, ter o direcionamento de que o primeiro passo é classificar e passar pelas outras fases, para então partir em busca desse campeonato”, afirmou o lateral esquerdo de 42 anos de idade.

Em jogo válido pelo Grupo 5 da Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Atlético Tucumán às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Monumental José Fierro. Para ganhar na condição de visitante, Zé Roberto planeja marcar forte e sair no contra-ataque.