Por Pratto, Palmeiras pode oferecer R$ 34 milhões e dois jogadores

Um dos clubes mais ativos no mercado, o Palmeiras já anunciou a chegada de cinco reforços, mas segue em busca de um substituto para o atacante Gabriel Jesus, negociado com o Manchester City. Para tirar Lucas Pratto do Atlético-MG, de acordo com a rádio Itatiaia, o clube estaria disposto a oferecer R$ 33,9 milhões e mais dois jogadores.

Para efetuar uma contratação de peso, o Palmeiras depende da renovação de contrato com a Crefisa/FAM. O compromisso de patrocínio termina no final de janeiro e deve ser renovado, apesar da confusão em torno da candidatura de Leila Pereira, proprietária das empresas, ao Conselho Deliberativo.

Para contratar Lucas Pratto, admirado por Leila Pereira e pelo presidente Maurício Galiotte, além de desembolsar 10 milhões de euros, o Palmeiras está disposto a envolver atletas na negociação. Um deles é o experiente volante Arouca, pouco aproveitado na última temporada, que chegaria para substituir Leandro Donizete.

Segundo a rádio Itatiaia, o outro jogador a ser envolvido na eventual transferência seria escolhido pelo Atlético-MG no elenco do Palmeiras, interessado em reduzir o grupo. A preferência do time mineiro, no entanto, é vender Pratto para clubes da China ou da Europa para não fortalecer um rival classificado à Copa Libertadores.

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras tem como grande objetivo para 2017 brigar pelo bicampeonato continental. Em um processo capitaneado por Alexandre Mattos, diretor de futebol, o clube procurou mudar o perfil de seu elenco, apostando em atletas com experiência internacional.

O Palmeiras já anunciou as chegadas dos meias Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional), Michel Bastos (ex-São Paulo), Hyoran (ex-Chapecoense) e Raphael Veiga (ex-Coritiba), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz). O volante Felipe Melo, liberado pela Inter de Milão, está na iminência de acertar.