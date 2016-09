Por melhor ataque, Zé Roberto vê torcedores mal-acostumados

Embora seja o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sentiu parte do público impaciente na última partida disputada no Estádio Palestra Itália. Para Zé Roberto, a postura de alguns torcedores é resultado do sucesso recente da própria equipe.

Com 40 gols em 22 partidas, 10 marcados por Gabriel Jesus, artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras detém o melhor ataque do torneio. No primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, um primeiro tempo com placar inalterado bastou para provocar algumas vaias no Palestra Itália.

“Jogando em casa, a torcida é uma força grande. Embora em alguns momentos, por termos o melhor ataque do campeonato, acho que acabamos acostumando mal nosso torcedor. Quando estamos com a posse de bola, eles querem gol de qualquer jeito”, observou o lateral esquerdo de 42 anos.

As vaias ouvidas contra o Botafogo-PB chegaram a irritar o técnico Cuca, que condenou o comportamento de parte da torcida. De acordo com Zé Roberto, a impaciência das arquibancadas pode até atrapalhar os jogadores dentro do gramado.

“Às vezes, é necessário cadenciar para buscar o ataque no momento certo. Acho que em alguns momentos acabamos nos precipitando um pouco pelo entusiasmo da torcida. Em campo, precisamos ter mais paciência para saber a hora de ir em busca do gol e de tocar mais a bola”, ensinou.

Apesar das demonstrações de impaciência diante do Botafogo-PB, Zé Roberto vê a torcida alviverde como um dos principais trunfos do clube na busca pelo título brasileiro. Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, o Palmeiras recebe o São Paulo, no Palestra Itália.

“A torcida tem sido nosso ponto de equilíbrio, no sentido de ajudar muito quando atuamos em casa. Nós, jogadores, sentimos o apoio em campo. Com certeza, contra o São Paulo, por ser um clássico, a torcida vai ser uma peça fundamental”, afirmou o lateral.

O Palmeiras já vendeu mais de 35 mil ingressos para o clássico contra o São Paulo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em recuperação de entorse no tornozelo direito, o meio-campista Moisés é dúvida. Assim como o atacante Gabriel Jesus, convocado para defender a Seleção nas Eliminatórias contra a Colômbia.

