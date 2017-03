Por clássico, Eduardo planeja observar Santos na Libertadores

Às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Strongest, pelo Grupo 2 da Copa Libertadores. O confronto será acompanhado atentamente pelo técnico palmeirense Eduardo Baptista, que pega o time praiano no domingo, pelo Campeonato Paulista.

“O Santos perdeu alguns atletas, tem outros voltando. Vamos esperar um pouco e assistir amanhã (quinta-feira) para estudar direitinho. Se o Renato jogar, temos que adiantar a marcação para tirá-lo do jogo, no bom sentido. Caso ele não jogue, é outro tipo de marcação”, raciocinou Eduardo, preocupado com o veterano meio-campista.

O Palmeiras entrou em campo na noite de quarta-feira para ganhar por 1 a 0 do Jorge Wilstermann, pelo Grupo 5 da Copa Libertadores. Questionado se pretende escalar um time alternativo diante do Santos, a exemplo do que fez contra o São Paulo, o técnico lembrou que terá um dia extra de descanso.

“A ideia é colocar quem estiver melhor. Se tiver risco de perder algum jogador, vamos pesar isso, embora tenhamos um dia a mais de descanso para recuperar os jogadores, diferentemente do jogo contra o São Paulo. A partida contra o Santos vai ser encarada como as partidas contra Tucumán, São Paulo e Jorge Wilstermann”, disse.

Com 18 pontos ganhos, o Palmeiras lidera o Grupo C do Campeonato Paulista. Já o Santos, com apenas 13 pontos anotados, ocupa a terceira posição do Grupo D e pode ficar em situação delicada em caso de derrota no clássico marcado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo.

“O clássico é importante e temos necessidade de ganhar. Faz um tempo que o Palmeiras não ganha na Vila Belmiro. Em abril, teremos as quartas e as semifinais (do Campeonato Paulista) e mais dois jogos pela Libertadores. Estamos nos preparando para atingir os objetivos traçados para o primeiro semestre”, disse Eduardo Baptista.

Após o suado triunfo sobre o Jorge Wilstermann, o elenco palmeirense se reapresenta na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta-feira. Punido pela cotovelada no corintiano Pablo durante o último Derby, o zagueiro Vitor Hugo é desfalque certo.