Por alívio a Eduardo, Palmeiras estreia Borja contra Ferroviária

Às 16h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras enfrenta a Ferroviária em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Derrotado pelo Corinthians no meio de semana, o técnico Eduardo Baptista precisa de um triunfo para aliviar a pressão e planeja promover a estreia do colombiano Miguel Borja.

Logo no começo de sua passagem pelo Palmeiras, o treinador convive com intensa cobrança. O time alviverde lidera o Grupo C do Campeonato Paulista, mas tem campanha irregular (três vitórias e duas derrotas) e certamente verá a pressão sobre Eduardo Baptista aumentar caso não ganhe da Ferroviária dentro de casa.

Com um profundo corte no supercílio direito, sofrido após choque com Mina no Derby, o volante Felipe Melo está fora e deve ser substituído por Thiago Santos. Na segunda linha de 4 de seu esquema, Eduardo Baptista pode manter Raphael Veiga ou escalar Alejandro Guerra.

O centroavante Miguel Borja, devidamente inscrito no Campeonato Paulista, começa no banco, mas participará de parte do jogo. Os meio-campistas Tchê Tchê (lesão no ombro esquerdo) e Moisés (cirurgia no joelho esquerdo) seguem como desfalques. Assim como o lateral direito Fabiano (lesão na coxa direita).

“Prefiro esse tipo de pressão por vitórias do que a pressão que sofremos em 2013 e 2014”, disse o goleiro Fernando Prass, sobre o clima após a derrota no Derby. “Pelos títulos de 2015 e 2016, é natural que aqui haja mais cobrança”, completou o camisa 1.

Já a Ferroviária, com cinco pontos ganhos, ocupa a terceira colocação do Grupo B, atrás do líder São Paulo (10) e do Red Bul Brasil (5). O time de Araraquara vem em uma sequência de três partidas sem derrota no Campeonato Paulista (dois empates e um triunfo).

A grande atração da equipe é o técnico PC de Oliveira, atual treinador da Seleção Brasileira de futsal, com a qual conquistou a edição de 2008 da Copa do Mundo, além de vários outros títulos. Após dirigir a Ferroviária no Campeonato Paulista, ele retoma o trabalho no time nacional de quadra.

“Podem pensar que não tenho nada a perder, já que, na teoria, minha carreira está consolidada como treinador de futsal, mas as pessoas não sabem como é o futuro e o que penso da minha vida. É um projeto ousado e ambos resolvemos correr esse risco”, declarou PC.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FERROVIÁRIA

Data: sábado, 25 de fevereiro de 2017

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Fabio Rogerio Baesteiro

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos; Keno, Michel Bastos, Raphael Veiga (Guerra) e Dudu; Willian

Técnico: Eduardo Baptista

FERROVIÁRIA: Matheus; William Cordeiro, Patrick, Leandro Amaro e Léo Veloso; Flávio, Claudinei, Fabio Souza e Alan Mineiro; Capixaba e Elder Santana

Técnico: PC de Oliveira