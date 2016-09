PM relata dois palmeirenses barrados nas catracas em Itaquera

Next

Palmeiras Confira as fotos do clássico Corinthians e Palmeiras

Por determinação das autoridades locais, os clássicos paulistas serão disputados com torcida única até o final da temporada. De acordo com a Polícia Militar, torcedores do Palmeiras foram barrados antes da partida contra o Corinthians, disputada em Itaquera neste sábado.

“Tivemos dois torcedores do Palmeiras, integrantes da torcida Mancha Verde, que na semana conseguiram adquirir ingressos para o jogo. A organização fez um trabalho de bloqueio desses ingressos nas catracas”, relatou Valdinei Arcanjo da Silva, capitão da PM, em entrevista à ESPN Brasil.

No momento em os torcedores colocaram seus ingressos nas catracas, de acordo com o policial militar, o equipamento acusou que os bilhetes haviam sido cancelados. Assim, impedidos de acessar o estádio, os palmeirenses foram conduzidos ao Juizado Especial Criminal.

Encerrado com vitória por 2 a 0 do Palmeiras sobre o Corinthians, o Derby disputado na tarde deste sábado foi marcado por confrontos entre torcedores corintianos e policiais militares. Os incidentes ocorreram no setor ocupado pelas organizadas na arena de Itaquera.

“Foi um evento tenso em razão do comportamento das torcidas organizadas que, embora descaracterizadas e formalmente afastadas dos estádios, ainda comparecem e, de maneira dissimulada, conseguem adentrar com materiais que estão proibidos, como sinalizadores, faixas. Tivemos uma operação bastante delicada”, disse Arcanjo.

