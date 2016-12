Perto do Palmeiras, Felipe Melo chama torcedor de “burro” nas redes sociais

O volante Felipe Melo perdeu a paciência com um torcedor nas redes sociais. De férias, o jogador resolveu interagir com os seguidores do Twitter nesta quarta-feira. Um flamenguista questionou o fato de o atleta da Inter de Milão estar próximo do Palmeiras e recebeu uma resposta pouco educada.

Felipe Melo sempre disse ser flamenguista. O volante se irritou ao ser indagado se receberia no Palmeiras um salário menor do que aquele que supostamente teria sido oferecido pelo Rubro-Negro e afirmou que o torcedor que insistia na pergunta era “burro”.

Após o desentendimento, Felipe Melo contemporizou e desejou “um ano novo cheio de Deus” para o torcedor e sua família.

Segundo ele, não houve contato com a diretoria do Flamengo para viabilizar sua volta ao clube nesta janela de transferências. Já o Palmeiras tem um acordo encaminhado com o jogador para a próxima temporada. Felipe Melo chegará para ser titular da equipe que tentará conquistar o título da Copa Libertadores.

O anúncio de Felipe Melo depende da liberação da Inter de Milão, já que o Palmeiras não deseja gastar milhões na contratação. Os italianos querem aliviar a folha salarial e devem concordar com a saída. Titular na Copa do Mundo de 2010, ele vem sendo pouco aproveitado durante a atual temporada e participou de apenas dez jogos, com uma expulsão.

O Verdão oficializou a contratação de quatro atletas para 2017. Chegaram os meias Alejandro Guerra, Hyoran e Raphael Veiga e o atacante Keno. Também foram renovados os contratos do goleiro Jailson, do atacante Alecsandro e do lateral esquerdo Zé Roberto. O volante Gabriel e o lateral Fabiano negociam a permanência.

@AMPaschoa @Canal_Palmeiras Tô justificando nada pra você, já que não entendeu então u vou ser mais claro, você é burro! — Felipe Melo (@_felipemelo_) 28 de dezembro de 2016