Palmeirenses disputam rachão com Cuca antes de viagem à Paraíba

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras desta terça

O Palmeiras, finalizou, na fria e nublada manhã desta terça-feira, a preparação para o duelo contra o Botafogo-PB, nesta quarta, em João Pessoa, válido pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na Academia de Futebol, o técnico Cuca promoveu um rachão descontraído, do qual participou, entre os jogadores do elenco alviverde.

O meio-campista Moisés e o zagueiro colombiano Yerry Mina, autores dos gols na vitória por 2 a 0 no Derby do último sábado, foram poupados da atividade recreativa. A dupla, que apresentou desgaste físico após o clássico contra o Corinthians, realizou um trabalho regenerativo na sala de musculação.

No rachão, Cuca foi um dos destaques ao demonstrar versatilidade, jogando ora como meia, ora como defensor. O treinador, inclusive, deu assistência para gol de Edu Dracena, que atuou como centroavante. O time do técnico, contudo, saiu derrotado por 3 a 2.

Antes da ida para os vestiários, alguns titulares, incluindo Gabriel Jesus, Tchê Tchê, Vitor Hugo, Jean e Jailson, participaram de um treino em campo reduzido. Eles até podem viajar, mas dificilmente iniciarão o duelo contra o Botafogo-PB.

Para o confronto desta quarta, Cuca deve armar um time praticamente reserva. No jogo de ida, o Verdão venceu a agremiação paraibana por 3 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença que, mesmo assim, avança às quartas de final. No sábado, o Palmeiras encara o Coritiba, no Estádio Palestra Itália, pelo Campeonato Brasileiro, competição da qual o Verdão lidera com 51 pontos, um a mais que o segundo colocado, o Flamengo.

Dessa forma, jogadores como Alecsandro, absolvido do doping, Zé Roberto, poupado no sábado, Gabriel, que terá de cumprir suspensão contra o Coxa, Lucas Barrios, Cleiton Xavier, Arouca e Matheus Sales podem estar em campo nesta quarta-feira. Já Fabrício não terá a mesma oportunidade, uma vez que já defendeu o Cruzeiro pela Copa do Brasil, sendo impedido pelo regulamento dessa competição de defender o clube paulista.

O Palmeiras viaja a João Pessoa no início da tarde desta terça-feira. Às 19h30 (de Brasília) desta quarta, defende a vantagem contra o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão. No último domingo, o clube nordestino se classificou às quartas de final da Série C do Brasileiro.

