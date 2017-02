Palmeirenses celebram vitória com convencimento e esquecem Derby

O torcedor palmeirense ressabiado com a derrota no Derby contra o Corinthians, especialmente pela falta de repertório do ataque alviverde, teve outra visão da equipe neste sábado. Com mudanças na escalação, o Palmeiras mostrou um bom futebol e goleou a Ferroviária por 4 a 1, resultado que foi comemorado pelos atletas, especialmente pelo nível de atuação.

“Importante vencer depois de derrota no clássico, sempre tem aquelas dúvidas. É importante ter sabedoria, pés no chão. É bom dar um passo atrás, ver o que está fazendo errado e corrigir. O mais importante é vencer e convencer. Parabéns aos jogadores, à torcida que entendeu desde o início que tinha de nos apoiar. Sem eles a gente não é nada”, disse o zagueiro Edu Dracena.

Neste sábado, Eduardo Baptista promoveu alterações na equipe do Verdão. O veterano Zé Roberto assumiu a vaga de Raphael Veiga, com Egídio entrando na lateral, o que deu boa movimentação à equipe. Além disso, o zagueiro Mina acabou cortado por desgaste muscular e foi substituído por Edu Dracena, e Felipe Melo ficou de fora por pontos no supercílio, dando lugar a Thiago Santos, que fez ótima partida.

De fora da equipe nos últimos jogos após perder espaço para Keno, o atacante Róger Guedes entrou na segunda etapa e anotou seu gol, de cabeça, aos 40 minutos. O atleta também lembrou o revés no clássico e comemorou a goleada deste sábado. “Foi uma partida muito boa de todo o grupo. É isso que o Palmeiras quer mostrar. Hoje tínhamos de ganhar, levantar a cabeça”.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a 12 pontos na liderança do Grupo C do Paulistão, já a Ferroviária está na lanterna do Grupo B, com apenas cinco. Na próxima rodada, o Verdão enfrenta o Red Bull fora de casa, e o time de Araraquara recebe o São Bento.