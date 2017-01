Palmeirense, Veiga é apresentado e lembra promessa ao avô no hospital

O meia Raphael Veiga concedeu sua primeira entrevista como jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras na tarde desta quarta-feira. Saudado como uma “pérola” pelo diretor de futebol Alexandre Mattos, o atleta de apenas 21 anos, torcedor do clube, lembrou uma promessa feita ainda na infância.

Palmeirense fanático, o avô de Raphael foi o responsável por transmitir a paixão à família. No momento em que assinou contrato com o clube alviverde até o final de 2021, o meia nascido em São Paulo olhou para os céus e lembrou do avô, de quem herdou o nome.

“Era palmeirense fanático e frequentava todos os jogos. Sempre falava que eu jogaria no Verdão. Quando meu avô estava na cama da UTI, cumprimentei ele e saí. Ele pediu para eu voltar e pediu: ‘Se tiver oportunidade, jogue no Palmeiras’. Foi a última vez que nos vimos”, relatou Raphael Veiga, novo dono da camisa número 20.

Lançado pelo técnico Gilson Kleina, o meia estreou como profissional em março de 2016. Ele disputou apenas 24 partidas com a camisa do Coritiba, o que foi suficiente para deixar o Palmeiras “encantado”, de acordo com o diretor de futebol Alexandre Mattos.

“Minha família inteira é palmeirense e poder jogar no time do coração de todos é uma alegria. É o clube que sempre torci desde pequeno. Pela televisão, vi uma torcida maravilhosa, com o maior público do ano passado e um estádio maravilhoso. Por tudo isso, escolhi o Palmeiras”, disse Veiga, cobiçado por outros grandes clubes.

Admirador do goleiro Marcos e do meia Alex, meia que também veio do Coritiba, o jovem paulistano costumava frequentar o antigo Estádio Palestra Itália. Questionado sobre um jogo marcante, ele lembrou de estar “pulando no meio da torcida” durante a vitória sobre a Ponte Preta, na final do Campeonato Paulista 2008.

Das arquibancadas para os gramados, Raphael Veiga pode disputar seu primeiro jogo oficial pelo Palmeiras no dia 5 de fevereiro, data do confronto com o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista, justamente no Palestra Itália. Em 21 de janeiro, o time duela com a Chapecoense em amistoso marcado para a Arena Condá.