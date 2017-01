Palmeirense Keno relata emoção dos pais e celebra “bom emprego”

O atacante Keno foi o primeiro reforço oficialmente apresentado pelo Palmeiras para a temporada de 2017. Das mãos de Alexandre Mattos, diretor de futebol, o jogador ganhou a camisa número 27 e relatou a emoção dos pais pelo acerto com o atual campeão brasileiro.

Até então pouco conhecido, Keno se destacou ao marcar 10 gols pelo Santa Cruz no último Campeonato Brasileiro, apesar do rebaixamento do time pernambucano. Para contratar o atacante, o Palmeiras precisou superar a concorrência de outros grandes clubes, como o Santos, vice-campeão do torneio nacional.

“Foi difícil. Todos falavam que eu já estava no Palmeiras, mas eu negava, porque ainda não tinha assinado. Quando contei aos meus pais, eles choraram. Comecei tarde no futebol e ninguém acreditava em mim”, disse Keno, acanhado diante da sala de imprensa apinhada por jornalistas na Academia de Futebol.

Nascido em Salvador, Keno costumava disputar uma série de jogos na várzea durante os finais de semana antes de embalar na carreira de jogador profissional. Após passar por clubes de Sergipe, Bahia e Pará, o atacante ganha a primeira oportunidade em um grande aos 27 anos.

“Nunca abaixei a cabeça. Quando estava no Santa Cruz, todos pensavam que jogaria em um time menor. Mas com minha força de vontade, o apoio da família e da minha esposa, graças a Deus consegui um bom emprego”, afirmou o novo camisa 27, com contrato até o fim de 2020.

Acompanhado pelos meias Hyoran, Raphael Veiga e Michel Bastos, Keno se apresentou ao técnico Eduardo Baptista nesta terça-feira e trabalhou em dois períodos na Academia de Futebol. O meia venezuelano Alejandro Guerra e o volante Felipe Melo ganharam alguns dias a mais de férias.

Em seu primeiro compromisso na temporada de 2017, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense no próximo dia 21 de janeiro, na Arena Condá, em um amistoso de caráter beneficente. A estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, será em 5 de fevereiro, no Palestra Itália.