Palmeirense Dudu cita Felipão e sonha com novo chamado de Tite

Aos 25 anos idade, o atacante Dudu vive o auge de sua carreira. Em alta com a camisa do Palmeiras, o jogador apontou o técnico Luiz Felipe Scolari como fundamental na própria evolução e manifestou o desejo de ser chamado novamente para defender a Seleção Brasileira por Tite.

O gol de cobertura sobre o são-paulino Denis foi o primeiro marcado por Dudu de fora da área na carreira. Nas últimas temporadas, o atacante passou a finalizar mais e aumentou o poder de fogo – com 27 tentos, é o artilheiro do atual elenco palmeirense.

“Os técnicos sempre brigam para eu finalizar mais, porque passo muito a bola. Isso começou com o Felipão, no Grêmio. Agradeço a ele e a outros treinadores pela ajuda no aspecto de entrar mais na área para finalizar”, disse Dudu, que defendeu o time gaúcho em 2014, antes de acertar com o Palmeiras.

Convocado pelo técnico Mano Menezes em 2011, Dudu voltou à Seleção Brasileira no último mês de janeiro. Sob o comando de Tite, com o time formado apenas por atletas que atuam no País, o atacante marcou o único gol do amistoso contra a Colômbia, no Engenhão.

“O Tite é muito coerente no que faz. Quando estive com ele, falou que daria chance aos melhores. A concorrência é muito grande na posição e a gente respeita. Tenho na cabeça que preciso continuar trabalhando aqui no Palmeiras e, se Deus quiser, vou ter outra oportunidade”, declarou Dudu.

O atacante cresceu de produção no momento em que passou a atuar como capitão do Palmeiras, durante o Campeonato Brasileiro 2016, na gestão do técnico Cuca. Desde então, mais sereno dentro de campo, Dudu acumula 19 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas, com cinco gols e 10 assistências.

Capaz de atuar em diferentes posições do campo de ataque, das beiradas do gramado à meia, o camisa 7 tem contrato com o Palmeiras até 2020 e costuma reiterar o desejo de seguir no clube alviverde. Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, ele será titular diante do Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores, no Palestra Itália.