Palmeiras vende todos os ingressos para jogo contra o Peñarol

O Palmeiras terá casa cheia para o jogo contra o Peñarol, nesta quarta-feira, às 21h45, no Estádio Palestra Itália, pela Copa Libertadores. Nesta segunda-feira, o Verdão anunciou que os ingressos para a partida estão esgotados.

Com a totalidade dos bilhetes vendidos, existe a expectativa de o Verdão alcançar seu maior público na temporada. Até então, o recorde em 2017 está com o jogo entre Palmeiras e Jorge Wilstermann, também pelo torneio sul-americano, com 38.149 pagantes.

Antes da partida, o Verdão fará um teste no campo, em treino fechado para a imprensa nesta terça-feira, no Estádio Palestra Itália. O gramado foi totalmente trocado em virtude de shows que ocorreram no local.

Um resultado positivo nesta quarta-feira poderá ser fundamental para a classificação do Palmeiras na Libertadores. O Alviverde soma quatro pontos e está na liderança do Grupo 5 da competição, com Peñarol-URU e Jorge Wilstermann-BOL tendo três, e Atlético Tucumán-ARG um. Em caso de triunfo palmarense, portanto, a equipe pode abrir três pontos de vantagem na liderança.

Confira o processo de troca do gramado no Estádio Palestra Itália: