Palmeiras treina para pegar a Ponte com Vitinho e Barrios de titulares

O técnico Eduardo Baptista fez nesta terça-feira o primeiro ensaio com os titulares do Palmeiras que enfrentarão a Ponte Preta, em amistoso marcado para o domingo, no Palestra Itália. O treinador promoveu algumas alterações e testou o meia Vitinho e o atacante Lucas Barrios na equipe principal.

Os trabalhos na Academia de Futebol não contaram com o zagueiro Vitor Hugo e o atacante Dudu. A dupla foi convocada para o amistoso entre a Seleção Brasileira e a Colômbia, nesta quarta, no Engenhão, e viajou no início da manhã para o Rio de Janeiro.

Vitinho, de 18 anos, foi alçado à condição de titular na vaga deixada por Dudu. O garoto vem se destacando na pré-temporada do Palmeiras e marcou o golaço que decretou o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, em amistoso disputado no sábado.

Já Lucas Barrios ganhou uma chance no posto que Alecsandro ocupou em Chapecó. Eduardo Baptista queria usar o paraguaio no segundo tempo da partida contra os catarinenses, mas o atacante apresentou um desconforto muscular e foi cortado da viagem.

A expectativa é de que Vitinho retorne para a reserva assim que Dudu se reapresentar ao Palmeiras. Já Barrios deve ocupar a vaga de titular no jogo com a Ponte Preta. O treinador usará o amistoso para definir quem iniciará a temporada como substituto de Gabriel Jesus, vendido ao Manchester City.

O time titular testado pelo treinador contou com Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Vitinho; Lucas Barrios. A equipe de linha dos reservas atuou com Fabiano, Antônio Carlos, Vitão e Egídio; Thiago Santos, Hyoran, Erik, Michel Bastos e Keno; Willian. Não havia goleiro entre os suplentes.

O volante Arouca e os atacantes Rafael Marques e Alecsandro não foram testados por Eduardo em nenhum momento. Eles realizaram trabalhos técnicos junto de garotos da categoria de base e do meia Alejandro Guerra. O venezuelano não está com a condição física ideal e aguarda o visto de trabalho para ser apresentado pelo Palmeiras.

O zagueiro Yerry Mina fez treinos físicos com o time, mas foi impedido de trabalhar com bola. Ele passa por um processo de recuperação física e fez atividades de força na caixa de areia. O meia Moisés ficou só nas dependências internas da Academia de Futebol.

O Palmeiras voltará a trabalhar na tarde desta terça-feira. O duelo contra a Ponte Preta será o último amistoso que o time disputará antes do início oficial da temporada. A equipe estreia no Campeonato Paulista em 5 de fevereiro, diante do Botafogo-SP, no Palestra Itália.