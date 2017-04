Palmeiras treina no Palestra Itália e encerra preparação para Liberta

O Palmeiras encerrou sua preparação para encarar o Peñarol, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Palestra Itália. Em treinamento realizado na Arena alviverde, Eduardo Baptista fechou os trabalhos para a imprensa na tarde desta terça-feira.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o técnico Eduardo Baptista comandou uma atividade tática e ensaiou, entre outras coisas, posicionamentos, marcações e bolas aéreas. Na parte final, alguns atletas aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis.

Apesar do mistério com os treinamentos fechados de segunda, na Academia de Futebol, e terça-feira, no Palestra Itália, a tendência é de que a equipe tenha a mesma formação que encarou o Novorizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista, com o reforço do lateral-direito Jean.

Além do treinamento em si, as atividades desta terça-feira foram um teste para o gramado do Palmeiras, que será estreado contra o Peñarol. Para que o duelo contra os uruguaios pudesse ocorrer no local, a WTorre – empresa que administra o estádio -, iniciou na madrugada do último sábado a operação para a colocação do novo gramado no Palestra Itália. O campo antigo foi retirado no final de março para os shows de Justin Bieber e Elton John. Nesta terça, a engenheira agronoma Maristela Kuhn garantiu a qualidade do campo.

O Verdão, atual campeão brasileiro, é o líder do Grupo 5 do torneio continental, com quatro pontos, decorrentes de um empate com o Atlético Tucumán-ARG e uma vitória sobre o Jorge Wilstermann-BOL.