Palmeiras tem volta de Mina, mas mantém mistério entre meias e ataque

O Palmeiras confirmou na tarde desta sexta-feira a volta do zagueiro Yerry Mina ao time titular. O jogador colombiano atuará pela primeira vez desde que sofreu uma grave lesão muscular, no empate por 1 a 1 com o Santos, no dia 12 de julho. Ele assumirá a vaga de Thiago Martins e formará dupla de zaga com Vitor Hugo no jogo contra o Fluminense, no domingo, em Brasília.

“O Mina está em condições normais. Ele se preparou bem e poderia até ter entrado no último jogo contra a Ponte Preta, mas não quisemos correr o risco. Ganhamos uma semana a mais para trabalhar. Fizemos um treino coletivo, em que simulamos o jogo, e vimos que ele está bem. Fará dupla de zaga com Vitor Hugo”, afirmou o técnico Cuca.

O treinador, no entanto, manteve os mistérios relativos aos meias e atacantes que irão a campo. Ele fechou a maior parte do treino tático realizado nesta sexta-feira e disse durante a entrevista coletiva que não revelaria os titulares que enfrentarão o Fluminense.

Quando autorizou a abertura dos portões da Academia de Futebol, Cuca comandava uma atividade técnica em campo reduzido. O treinador montou um time com 12 jogadores de linha, cuja base era majoritariamente formada por titulares, e outra equipe com 14 atletas. Chamou a atenção a presença do atacante Dudu na formação considerada reserva.

O time com a base titular atuava com Jailson; Jean, Roger Carvalho, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca, Matheus Sales, Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes, Erik e Gabriel Jesus. Na proteção à defesa, Cuca terá de decidir entre a escalação de Arouca ou de Matheus Sales – o volante Thiago Santos cumpre suspensão nesta rodada.

Cleiton Xavier é um nome que corre por fora na disputa a uma vaga no meio. Quando atua fora de casa, o treinador costuma abrir mão do armador para escalar uma formação mais defensiva. Já no ataque a dúvida é se Dudu será reserva ou se assumirá uma das vagas ocupadas por Róger Guedes e Erik.

O Verdão fará um último treino preparatório na manhã deste sábado. Com 40 pontos, a equipe ocupa a primeira colocação do Campeonato Brasileiro e soma dois pontos de vantagem para o vice-líder Atlético-MG. A partida deste domingo terá mando do Fluminense e será realizada em Brasília por opção do clube carioca.

