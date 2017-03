Palmeiras tem saldo positivo no Pacaembu desde reabertura do Palestra

O presidente palmeirense Maurício Galiote confirmou à Gazeta que o Palmeiras não irá atuar no Palestra Itália na partida de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. Por conta de um show internacional que irá acontecer no estádio, o Verdão terá que atuar no Pacaembu. A equipe paulista possui contrato com a WTorre, que tem o direito de realizar eventos no estádio, mesmo em datas de jogos oficiais.

No dia 20 de novembro de 2014 o Palmeiras recebeu o Sport, no reformado Palestra Itália, pela disputa do Campeonato Brasileiro. A estreia do time no estádio que havia acabado de passar por reformas foi com uma derrota por 2 a 0. Desde que voltou a atuar em seu próprio estádio, o Palmeiras foi obrigado a realizar sete partidas no estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. E o saldo do Verdão no estádio é positivo.

Em 2015, o Verdão atuou no estádio em três jogos. Pelo Campeonato Paulista, a equipe do então técnico Cuca bateu o Rio Claro por 3 a 0, com gols dos atacantes Gabriel Jesus, Alecsandro e Rafael Marques. Já pelo Brasileirão, o Palmeiras atuou no Pacaembu por conta de um show do cantor Rod Stewart, e venceu o Grêmio pelo placar de 3 a 2. Perto do final da competição, foi a vez da banda Muse realizar show no estádio palmeirense, forçando a equipe a jogar longe de seu estádio: derrota para o Sport por 2 a 0.

No ano que se sagrou campeão brasileiro, quebrando um tabu que já durava 22 anos, o Verdão realizou quatro jogos no estádio do Pacaembu. Por conta de uma reforma no gramado, o Palmeiras estreou no Paulistão de 2016 com um empate por 2 a 2 contra o São Bento.

O show da banda Coldplay forçou o único clássico entre Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, com mando do Verdão, desde 2014. Em jogo emblemático, Fernando Prass defendeu pênalti e Dudu marcou o gol da vitória por 1 a 0.

Uma sequência de shows das bandas Maroon 5 e Iron Maden fez o Palmeiras atuar no estádio municipal em mais duas oportunidades. Contra o Rio Claro, o Verdão aplicou 3 a 0. Já contra o Red Bull, a equipe de Cuca acabou perdendo por 2 a 1.

O último jogo realizado pelo Palmeiras no Pacaembu aconteceu no primeiro turno do Brasileirão de 2016, quando a equipe venceu o Grêmio, por 4 a 3, encostando no G4 da competição pela primeira vez. Na data do duelo, o cantor italiano Eros Ramazzotti realizou um show no Palestra Itália.

* Especial para Gazeta Esportiva