Palmeiras renova por três anos com centroavante da Copa São Paulo

O centroavante Gabriel Barbosa, titular do Palmeiras na disputa da última edição da Copa São Paulo de Juniores, renovou seu contrato com o clube alviverde por mais três temporadas. O novo acordo entre as partes foi selado nesta sexta-feira.

O Palmeiras ainda adquiriu 50% dos direitos econômicos de Gabriel Barbosa junto ao Desportivo Brasil, que segue como detentor da outra metade. Com apenas 17 anos de idade, o garoto tem porte de centroavante clássico e chama a atenção pelos 1,95m de altura.

Escalado como titular pelo técnico João Burse, Gabriel Barbosa marcou dois gols na Copa São Paulo, ambos contra o Villa Nova-MG. A equipe palestrina se classificou na liderança de seu grupo, mas caiu logo na segunda fase da Copa São Paulo diante do Sport.

Ao longo da semana, seis atletas que disputaram o torneio de juniores vêm treinando com o elenco principal. São eles Daniel Fuzato, Augusto, Vitão, Maílton, Cadina e Léo Passos. Vitinho, já integrado ao time profissional, e Artur, com a Seleção sub-20, não participaram da Copinha.