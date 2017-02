Palmeiras relaciona Guerra e terá desfalques de Mina, Moisés e Barrios

O Palmeiras divulgou neste sábado a lista com os 22 jogadores que estarão aptos para enfrentar o Ituano às 19h30 (de Brasília) deste domingo, no estádio Novelli Júnior. O venezuelano Alejandro Guerra foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Eduardo Baptista, mas o time seguirá com os desfalques de Yerry Mina, Moisés e Lucas Barrios.

Guerra é o jogador mais cotado para substituir o lesionado Tchê Tchê no meio-campo alviverde. O jogador está bem fisicamente e só não atuou na estreia do Campeonato Paulista – vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-SP – porque não estava com os documentos regularizados. Ele custou para obter o visto de trabalho no consulado venezuelano.

O zagueiro Mina, o meia Moisés e o atacante Barrios passam por um cronograma especial de atividades físicas e serão preservados pela comissão técnica por mais uma rodada. O lateral esquerdo Egídio, com dores musculares, também desfalca a equipe diante do Ituano.

A provável escalação titular do Palmeiras conta com Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes, Guerra, Raphael Veiga e Dudu; Willian.

Além do treino realizado na Academia de Futebol, o Palmeiras teve a manhã agitada por conta da chegada do atacante Miguel Borja. O atleta desembarcou com grande festa no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e conheceu a estrutura da Academia de Futebol.

Após passar por exames médicos, Borja vestiu o uniforme de treino do Palmeiras e já iniciou a programação de treinos físicos.

Apesar de estar bem fisicamente, Borja só poderá defender o Verdão na estreia da Copa Libertadores, em 8 de março, contra um adversário ainda indefinido. O Palmeiras já preencheu a lista de inscritos no Campeonato Paulista com 28 atletas, impedindo o colombiano de disputar o Estadual antes das quartas de final.