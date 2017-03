Palmeiras relaciona força máxima para clássico contra o Santos

Por meio de seu site oficial, o Palmeiras divulgou no fim da tarde deste sábado a lista de 23 relacionados para o clássico contra o Santos, marcado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Vila Belmiro. O técnico Eduardo Baptista relacionou força máxima para o duelo pelo Campeonato Paulista.

Diferentemente do que fez no recente clássico diante do São Paulo, o treinador palestrino não deixou titulares fora do grupo de relacionados. O zagueiro Edu Dracena (35 anos) e o lateral esquerdo Zé Roberto (42 anos), veteranos, estão na lista para o confronto com o Santos.

Já o zagueiro Vitor Hugo, punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), desfalca o Palmeiras nos duelos com Santos e Mirassol. Ele acabou suspenso por aplicar uma cotovelada no corintiano Pablo durante a última edição do Derby, disputada em Itaquera.

O Palmeiras realizou seu último treinamento antes da partida contra o Santos na tarde deste sábado. Sem a presença da imprensa na Academia de Futebol, o técnico Eduardo Baptista promoveu um descontraído recreativo e em seguida separou os 11 atletas que devem ser titulares, de acordo com informações do site oficial do clube.

A tendência é que o time alviverde entre em campo com Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Mina e Zé Roberto; Felipe Melo; Michel Bastos, Tchê Tchê, Guerra e Dudu; Borja. Diante do Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores, Eduardo Baptista usou a mesma escalação.

Confira a lista de 23 jogadores relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Zagueiros: Antônio Carlos, Edu Dracena e Yerry Mina

Laterais: Fabiano, Jean, Zé Roberto e Egídio

Meio-campistas: Felipe Melo, Alejandro Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga, Tchê Tchê e Thiago Santos

Atacantes: Miguel Borja, Erik, Alecsandro, Dudu, Keno, Rafael Marques, Roger Guedes e Willian