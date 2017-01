Palmeiras prolonga contratos de Moisés, Tchê Tchê e Thiago Santos

O Palmeiras prolongou nesta terça-feira os contratos do volante Thiago Santos e dos meias Tchê Tchê e Moisés. As alterações nos vínculos empregatícios dos jogadores foram publicadas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Todos receberam um aumento salarial para assinar a extensão com o Verdão.

As renovações são uma forma de blindar o elenco campeão brasileiro. Moisés chegou a receber sondagens do exterior, mas as tratativas não avançaram. A única negativa dada pelo Palmeiras nesta janela de transferências foi para um clube europeu que queria contratar o zagueiro Vitor Hugo.

Moisés, de 28 anos, foi adquirido por 1 milhão de euros (R$ 4,29 milhões) do croata HNK Rijeka em dezembro de 2015. O acerto previa a assinatura de dois anos de contrato, mas prorrogáveis por outras duas temporadas. O novo vínculo vai até 31 de dezembro de 2020.

Tchê Tchê chegou de graça ao Palmeiras após se destacar na campanha que rendeu ao Grêmio Osasco Audax o vice do Paulista de 2016. O meia de 24 anos tinha contrato até maio de 2019 e concordou em prolongá-lo até 25 de dezembro deste mesmo ano.

Já Thiago Santos chegou em situação emergencial para substituir o lesionado Gabriel, em agosto de 2015. O clube contou com a ajuda das patrocinadoras Crefisa/FAM e pagou R$ 1 milhão para tirar o volante de 27 anos do América-MG. Ele mantinha contrato com o time até o fim de 2018 e acertou a renovação até 25 de dezembro de 2019.

Tchê Tchê e Moisés iniciaram o ano cotados como titulares da equipe idealizada por Eduardo Baptista, enquanto Thiago Santos será reserva imediato de Felipe Melo. Moisés, no entanto, passa por recondicionamento físico e não tem trabalhado no gramado.