Palmeiras programa treino fechado para enfrentar o São Paulo

O técnico Eduardo Baptista deve fazer uma série de mudanças no Palmeiras para o clássico diante do São Paulo, pelo Campeonato Paulista. O único treinamento do time alviverde antes do confronto será realizado na tarde desta sexta-feira, sem a presença da imprensa na Academia de Futebol.

Após empatar com o Atlético Tucumán na noite de quarta, o elenco palestrino retornou da Argentina na madrugada de quinta. Na sexta, data da reapresentação na Academia de Futebol, a imprensa poderá documentar apenas o aquecimento dos atletas palmeirenses.

O confronto com o São Paulo está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália. Com o time desgastado em função do jogo contra o Atlético Tucumán, Eduardo Baptista deve reformular a escalação – na quarta-feira, o Palmeiras volta a jogar pela Libertadores, recebendo o Jorge Wilstermann.

O goleiro Fernando Prass deixou o confronto diante do Atlético Tucumán com dores nas costelas. Já o atacante Keno, substituído por Roger Guedes, sofreu como desgaste físico. Assim como o centroavante colombiano Miguel Borja, trocado por Willian na Argentina.

Aos 35 anos, o zagueiro Edu Dracena pode ser poupado diante do São Paulo, já que precisará jogar contra o Jorge Wilstermann, uma vez que Vitor Hugo está suspenso. Yerry Mina, após cumprir gancho na Libertadores, fica à disposição para o Paulista. O meio-campista Tchê Tchê, recuperado, também tem chance de reaparecer.

O veterano lateral esquerdo Zé Roberto, aos 42 anos de idade, pode ser substituído por Egídio no clássico diante do São Paulo. O volante Felipe Melo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo e deve dar lugar a Thiago Santos no confronto deste sábado.

Uma das possibilidades para Eduardo Baptista diante no clássico é armar o time com Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos e Tchê Tchê; Michel Bastos, Guerra e Dudu; Willian. A escalação será definida nesta sexta-feira, durante o treino fechado na Academia de Futebol.