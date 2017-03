Palmeiras pode perder Arena em eventual final, admite presidente

O fato de ter um estádio administrado por uma empresa que prioriza shows musicais no espaço mais uma vez pode atrapalhar a vida do Palmeiras. Neste domingo, o presidente Mauricio Galiotte esteve no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, confirmou que a equipe não poderá lutar pelo título do Campeonato Paulista dentro da sua casa, caso o time chegue às finais na condição de mandante no duelo de volta. Além disso, o confronto pelas quartas de final do Estadual, já definido para o dia 9 de abril, contra o Novo Horizontino, também terá de ser disputado no estádio do Pacaembu.

“Nós temos um contrato com a WTorre, eles programam os shows durante o ano e, caso ocorra a coincidência, nós temos de deixar a Arena. Isso está no papel, nós assinamos. Podemos tratar com a parceira? Podemos. Mas, está no papel, está assinado. Pode ocorrer, sim. Temos as quartas de final, que vamos fazer no Pacaembu. O que nos preocupa mais é que nós temos, provavelmente, caso a gente chegue às finais do Paulista, a gente espera, trabalha para isso, o segundo jogo em casa. Infelizmente, não poderemos contar com a Arena”, revelou o dirigente, conformado com a situação.

O fator novo nisso tudo é forma como a WTorre, empresa que administra o Allianz Parque, vai começar a adotar um procedimento inédito no Brasil, mas que que vem apresentando bons resultados no exterior, que é a remoção total do gramado para o período de show e a instalação em seguida para que possam ser disputados os jogos de futebol. Após ser recolocado, o gramado precisa de 24 horas para ser utilizado.

O procedimento começou a ser feito neste sábado e a intenção é deixar tudo pronto para que no dia 12 de abril o Palmeiras possa atuar no seu tradicional palco frente ao Peñarol, pela Copa Libertadores da América. Vale lembrar que dias 1 e 2 de abril, a Arena receberá shows de Justin Bieber. Na sequência, dia 6, será a vez de Elton John e James Taylor se apresentarem no mesmo local.