Palmeiras perde do Botafogo-PB, mas está nas quartas da Copa do Brasil

Atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras garantiu presença nas quartas de final do torneio na noite desta quarta-feira. Em João Pessoa, com uma escalação alternativa, o time alviverde acabou derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo-PB, resultado suficiente para avançar.

Como venceu em casa por 3 a 0 e lidera o Campeonato Brasileiro, Cuca armou um time reserva para enfrentar o Botafogo-PB, que também poupou alguns titulares para a Série C. O Palmeiras criou pouco e acabou vazado após desvio de Marcinho no segundo tempo, perdendo uma série de 10 partidas de invencibilidade (seis vitórias e quatro empates).

Os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil serão definidos por sorteio pela CBF nesta sexta-feira. Pelo Campeonato Brasileiro, às 16 horas (de Brasília) de sábado, o Palmeiras pega o Coritiba, no Palestra Itália. Já o Botafogo-PB, pelas quartas de final da Série C, enfrenta o Boa Esporte às 21 horas do dia 30 de setembro.

O Jogo – Em um primeiro tempo com poucas emoções, o Palmeiras fez o goleiro Michel Alves trabalhar aos sete minutos. Fabiano desceu pela direita e cruzou. Posicionado na entrada da área, Rafael Marques pegou a sobra e chutou para intervenção do arqueiro adversário.

Dois minutos depois, após uma furada do zagueiro Edu Dracena, a bola sobrou limpa para Warley do lado direito, mas o experiente atacante bateu para fora. O Botafogo-PB chegou novamente em chutes desferidos por Warley e Marcinho, sem grande perigo.

O volante Gabriel, suspenso no Campeonato Brasileiro, e o lateral esquerdo Zé Roberto, poupado na última rodada, eram os únicos atletas em campo que costumam atuar como titulares. Sem o entrosamento ideal, o Palmeiras não conseguia criar boas oportunidades para marcar.

Cuca voltou para o segundo tempo com Matheus Sales no lugar de Gabriel e, durante a etapa complementar, trocou Lucas Barrios por Alecsandro, que voltou após ser absolvido de acusação de doping. Apagado, o meia Cleiton Xavier saiu para e entrada do jovem Vitinho.

A despeito das alterações promovidas pelo técnico Cuca, foi o Botafogo-PB que marcou. Aos 30 minutos do segundo tempo, Gustavo desceu pela direita e cruzou. Carlinhos completou, a bola desviou em Marcinho e o goleiro Vagner não conseguiu evitar o gol.

O lance animou a torcida local no Estádio Almeidão e o Botafogo-PB, precisando de mais três gols para se classificar, foi para o ataque. O Palmeiras, no entanto, soube como se defender até o final e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-PB 1 X 0 PALMEIRAS

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB)

Data: 21 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Jucimar dos Santos Dias (ambos da BA)

Cartões amarelos: Sapé e Carlinhos (BPB); Gabriel, Vitinho e Matheus Sales (PAL)

Gol:

BOTAFOGO-PB: Marcinho, aos 30 minutos do 2º tempo

BOTAFOGO-PB: Michel Alves; Gustavo (Saldanha), Plínio, Marcelo Xavier e David Luis; Djavan, Sapé (Henik), Pedro Castro e Marcinho; Carlinhos e Warley (Danielzinho)

Técnico: Itamar Schulle

PALMEIRAS: Vagner; Fabiano, Thiago Martins, Edu Dracena e Zé Roberto; Gabriel (Matheus Sales), Arouca e Cleiton Xavier (Vitinho); Allione, Lucas Barrios (Alecsandro) e Rafael Marques

Técnico: Cuca

