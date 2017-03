Palmeiras pega o Red Bull para estrear tranquilo na Libertadores

O Palmeiras enfrentará o Red Bull Brasil nesta sexta-feira, a partir das 21h05 (de Brasília), em Campinas, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Será o último teste do Verdão antes da estreia na Copa Libertadores da América, marcada para a próxima quarta, contra o Atlético Tucumán, na Argentina. Por isso, a importância da vitória para a equipe chegar em clima tranquilo para o primeiro desafio no torneio continental.

“Esse jogo contra o RB é importante para cada um de nós, para a gente consolidar o sistema, para o jogador jogar. É um passo antes da Libertadores. Temos de fazer um grande jogo, encarar o RB com muito respeito, é um elo de ligação para a Libertadores. Não que a Libertadores seja mais importante”, afirmou o técnico Eduardo Baptista.

Líder do Grupo C do Estadual com 12 pontos ganhos, o Palmeiras levará o que tem de melhor à disposição para o embate com o Red Bull. Muito contestado pela torcida após o revés para o Corinthians, Baptista visa acelerar o entrosamento da equipe antes da primeira partida na Libertadores, além de encaminhar a classificação ao mata-mata do Estadual.

“É fazer o jogo do Red Bull ser parte fundamental do jogo de quarta. Uma boa atuação te dá confiança e moral. A responsabilidade é fazer um jogo bom, cavar uma titularidade é importante neste início. Os jogadores estão começando a colocar a espada no seu espaço, estão ganhando condição. Isso faz do jogo com o Red Bull um jogo importante, até porque pode adiantar nossa classificação”, analisou o treinador alviverde.

Para dar ritmo de jogo a seus comandados, Baptista manterá a base do time que goleou a Ferroviária por 4 a 1 no último sábado, no Palestra Itália. A única mudança deve ser a volta de Felipe Melo, que se recuperou de um corte profundo no supercílio direito. O ‘Pit Bull’ formará dupla de volantes com Zé Roberto, enquanto Egídio seguirá na lateral esquerda.

O meio-campista Tchê Tchê, por sua vez, nem viajou a Campinas por ainda estar em fase de transição após se recuperar de uma lesão no ombro esquerdo. Já o centroavante Miguel Borja, que estreou fazendo gol, foi relacionado pela segunda vez seguida, mas deve começar no banco de reservas.

No Red Bull, o objetivo é surpreender o favorito Palmeiras e se reabilitar da derrota para o São Bento. Após chegar às quartas de final em 2016, a agremiação de Campinas faz campanha abaixo do esperado neste ano, ocupando a terceira posição do Grupo B, com apenas cinco pontos, dois a menos que o segundo colocado Linense.

O duelo desta sexta à noite marca o reencontro de Alberto Valentim com o Palmeiras. O técnico foi um dos auxiliares de Cuca na campanha do título brasileiro do Verdão na temporada passada. Ele fez parte da comissão técnica fixa do clube de Palestra Itália de 2014 a 2016 e comandou interinamente a equipe em 11 partidas, com sete vitórias, três derrotas e um empate.

“O Valentim conhece a individualidade de muitos atletas. É um amigo meu, a gente tem se falado bastante. Pela maneira de trabalhar, eu admiro, tem uma linha muito parecida com a minha. A gente tentou esconder algumas coisas para tentar não deixá-lo com tanta informação assim. Viveu aqui muito tempo e sabe como as coisas funcionam”, finalizou Baptista.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRASIL X PALMEIRAS

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 03 de março de 2017, sexta-feira

Horário: 21h05 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Herman Brumel Vani

RED BULL BRASIL: Saulo; Taylor, Willian Magrão, Luan Peres e Thallyson; Alison, Fillipe Soutto e Elvis; Nixon, Elton e Misael

Técnico: Alberto Valentim

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Felipe Melo, Zé Roberto, Michel Bastos, Dudu e Keno; Willian

Técnico: Eduardo Baptista