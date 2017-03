Verdão troca poucos passes e erra muito na estreia da Libertadores

Claramente superior tecnicamente ao Atlético Tucumán, o Palmeiras teve três oportunidades claras de gol para vencer os argentinos na estreia da Copa Libertadores, mesmo com um jogador a menos desde a metade do primeiro tempo. As chances de virar a partida, porém, poderiam ser melhores se não fosse os poucos passes trocados e o baixo aproveitamento do Verdão no quesito.

Na média dos sete jogos do Campeonato Paulista até aqui – cinco vitórias e duas derrotas -, o Verdão acertou 344 passes e errou 41 por partida. Os melhores números foram justamente na melhor atuação da equipe: 425 passes certos e apenas 44 errados na goleada por 4 a 1 sobre a Ferroviária.

Na estreia da Copa Libertadores, porém, o desempenho foi bastante diferente. Contra o Atlético Tucumán, foram apenas 156 passes certos e 44 errados. Ou seja, menos da metade de acertos e três erros a mais em relação à média da equipe no Paulistão.

Há de se considerar, porém, que o Palmeiras foi obrigado a manter uma postura defensiva durante quase todo o jogo, já que o zagueiro Vitor Hugo foi expulso aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda estava zerado. No entanto, mesmo se considerarmos apenas a porcentagem dos toques, a performance ainda é inferior: 89% no Estadual contra 78% no torneio sul-americano.

Além do desempenho ruim no quesito passes, o Verdão também não soube aproveitar os lançamentos para jogadas de contra-ataque. No Paulistão, são 14,7 certos e 24 errados de média por jogo. Já contra o Atlético Tucumán, 9 corretos e 26 errados. Na comparação percentual, aproveitamento positivo de 37% no Estadual e 25% na Libertadores.

Visando retomar o bom futebol do Campeonato Paulista, o Palmeiras terá pela frente o clássico contra o São Paulo, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Palestra Itália. No novo estádio palestrino, o Verdão tem três vitórias no Choque-Rei, com um placar somado de 9 a 1.

Já na Copa Libertadores, Palmeiras e Atlético Tucumán dividem a segunda posição do Grupo 5. A liderança no momento está com o Jorge Wilstermann-BOL, que goleou o Peñarol, lanterna, por 6 a 2 na primeira partida da chave. Na sequência, o Verdão encara Jorge Wilstemann e Peãnrol, ambos em casa.