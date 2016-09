Palmeiras parabeniza o Corinthians e prega respeito entre rivais

O Palmeiras retribuiu nesta quinta-feira a cortesia que o Corinthians já havia realizado no último dia 26 de agosto, aniversário do alviverde, e também deu os parabéns pelo aniversário de seu maior rival através das redes sociais oficiais do clube.

Destacando a grandiosidade da rivalidade entre as duas equipes, o perfil do Verdão no twitter lembrou do respeito que existe entre ambos, pregando contra uma associação que o fato de torcer para equipes rivais possa ter com a prática de violência.

@Corinthians, parabéns pelos 106 anos. Nossa rivalidade é gigante, mas nosso respeito também. #RivalNãoÉInimigo — SE Palmeiras (@SEPalmeiras) September 1, 2016

Agradecendo a gentileza, o Timão respondeu, também valorizando o respeito no tradicional clássico paulistano, definido pelo próprio perfil como o maior do estado de São Paulo.

