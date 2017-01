Palmeiras oficializa contratação de Felipe Melo por três anos

Após uma arrastada negociação, o Palmeiras anunciou de forma oficial neste domingo a contratação de Felipe Melo. O volante está acertado com o clube de Palestra Itália desde o fim de dezembro, quando conseguiu a liberação da Inter de Milão. Sexto reforço alviverde para a temporada 2017, o polêmico marcador já havia sido submetido a exames médicos na última quarta-feira.

Com duração de três anos, o contrato assinado prevê bonificações em caso de metas alcançadas com o Palmeiras. O atleta terá um salário fixo superior a R$ 300 mil e poderá lucrar com premiações referentes ao desempenho em campo e à campanha que o clube desempenhar na temporada.

O volante acertou com o Verdão após ser liberado do contrato que mantinha com a Inter de Milão. O clube italiano concordou com a rescisão do vínculo para reduzir a folha salarial. Felipe Melo vinha sendo pouco utilizado na atual temporada, com apenas 10 jogos disputados e uma expulsão.

Formado nas categorias de base do Flamengo, o volante era desejo antigo de grandes clubes brasileiros, como o próprio Rubro-Negro e o São Paulo. Antes de ser contratado pela Inter de Milão, o atleta defendeu times como Cruzeiro, Grêmio, Juventus e Fiorentina.

Felipe Melo também disputou a Copa do Mundo 2010 pela Seleção Brasileira como titular do técnico Dunga. Expulso por ter pisado em Arjen Robben, na derrota por 2 a 1 para a Holanda, ele foi apontado como um dos responsáveis pela eliminação do Brasil nas quartas de final do torneio.

Após ver o Palmeiras cair logo na primeira fase da edição de 2016 da Copa Libertadores, o diretor de futebol Alexandre Mattos deseja mudar o perfil do elenco. As chegadas de Felipe Melo e dos experientes Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional) e Michel Bastos (ex-São Paulo) estão neste contexto.

O clube alviverde, atual campeão brasileiro, também anunciou oficialmente o atacante Keno (ex-Santa Cruz) e os meio-campistas Hyoran (ex-Chapecoense) e Raphael Veiga (ex-Coritiba). Como técnico, Eduardo Baptista foi contratado para substituir Cuca.