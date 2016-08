Palmeiras obtém primeira vitória na Justiça contra ex-empresário de Jesus

O departamento jurídico do Palmeiras obteve decisão favorável no primeiro embate judicial travado com o ex-empresário do atacante Gabriel Jesus, Fabio Caran. A magistrada Flavia Poyares Miranda, da 30ª vara cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negou o pedido dos advogados de Caran para que o clube alviverde depositasse em juízo 22,5% dos R$ 121 milhões que o Manchester City pagará pelo jogador.

A decisão, divulgada pelo Uol Esporte, foi a primeira manifestação jurídica no caso movido pelo Palmeiras. O clube levou Caran à Justiça por entender que houve quebra de uma cláusula no contrato do atacante. Com a ação, os alviverdes tentam aumentar a participação nos direitos do jogador de 30% para 52,2%. O restante pertence à empresa CR Sports, propriedade do agente Cristiano Simões.

A alegação do Palmeiras é de que Caran não respeitou um termo que impedia a negociação dos direitos de Gabriel Jesus sem que o clube fosse informado. Caran detinha a porcentagem do jogador por meio de uma empresa que, na verdade, é propriedade da mulher do agente, Naima Ferreira.

Após a assinatura da renovação do atacante com o Palmeiras, em dezembro de 2014, a empresa incluiu mais dois sócios no seu quadro administrativo. Naima, então, passou a exercer papel minoritário na sociedade. Para o Palmeiras, a ação feriu os termos do contrato de Gabriel Jesus, o que tiraria de Caran o direito de receber a porcentagem a que teria direito na venda do atleta para o Manchester City.

Dentro de campo, Gabriel Jesus participou na tarde desta quinta-feira de um jogo-treino contra o time sub-20 do Verdão. Ele trabalhará nos treinos táticos desta sexta e deverá ser confirmado na equipe titular que enfrentará o Fluminense, no domingo, no Mané Garrincha, em Brasília.

